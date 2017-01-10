Çatısı çöken camiden acı haber!

İstanbul Ataköy'de 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılanların üzerine, kar biriken tente çatı çöktü.

Alınan bilgiye göre, Ataköy 5. Kısımda bulunan bir caminin avlusundaki tente kar ve fırtına dolayısıyla cenaze namazı kılan cemaatin üzerine devrildi. Olayın ardından camiye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) çalışması sonucu kurtarılan bazı yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 1 kişi öldü 10 kişi yaralandı Bu arada, camiye gelen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da olayla ilgili bilgi aldı. Kerimoğlu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, olayda 1 kişinin öldüğünü, 10'a yakın kişinin de yaralandığını belirtti. DHA

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