"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Cemal Kaşıkçı cinayeti belgesel oluyor

05 Aralık 2018, Çarşamba 17:00
Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin belgesel hazırlayacağı belirtilen ünlü ABD'li aktör Sean Penn, cinayetin işlendiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda çekim yaptı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin belgesel hazırlayacağı kaydedilen ABD'li ünlü sinema oyuncusu Sean Penn, cinayetin işlendiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde çekim yaptı.

Ünlü aktör Sean Penn, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önüne, korumaların da bulunduğu yaklaşık 10 kişilik bir ekiple geldi. Polis bariyerlerinin ardından bir süre görüntü alan Sean Penn, daha sonra konsolosluk konutunun önüne gelerek, burada da görüntü aldı.

Ünlü oyuncu bölgede, ekibiyle çalışmalarını sürdürüyor.

AA

Etiketler: Sean Penn, Kaşıkçı
Okunma Sayısı: 152
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Nijerya'da 35 milyon çocuk açlık tehdidi altında

    İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott: Biz PKK terörünü kınıyoruz

    Paris Belediye Başkanından eylem hakkına destek

    Cemal Kaşıkçı cinayeti belgesel oluyor

    Tahran yılda 25 santimetre çöküyor

    BM: Taraflar sorunu çözmek için diyalog ve müzakere yolunu seçmeli

    Karamollaoğlu'ndan yeni parti binası ve 'dirsek teması' açıklaması

    Basra'daki 'sarı yelekliler' gösterisinde ölü ve yaralılar var

    Putin'den ABD'ye: Uygun bir şekilde buna cevap vereceğiz

    Türkiye'de 2017 yılındaki meteorolojik afetlerin bilançosu

    'Ölümcül bir hal aldı'

    Meteoroloji'den Marmara'ya kuvvetli yağış uyarısı

    Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında önemli gelişme

    Milyonlarca çalışanın gözü bu toplantıda olacak

    TCMB'den 'dalgalı döviz kuru' açıklaması

    Sahibinin sesi sıfatıyla bize saldırıyorlar

    MSB: Sorumlular hakkında gerekli idari ve adli işlemler başlatıldı

    Kuvvet ‘Hak'ta olmalı

    Suud'dan Katar'a dikkat çeken davet

    En Çok Okunanlar

    Genel

    OHAL kalktı, yurt dışı yasağı kalkmadı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargıda gecikmeli ve acı tesbitler
    Genel

    Bekçiler geldi, asayiş arttı
    Süleyman KÖSMENE

    Kutsal geceler bid’at midir?
    Genel

    TCMB'den 'dalgalı döviz kuru' açıklaması
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Kuvvet ‘Hak'ta olmalı
    Mustafa ORAL

    İsmailler ve İbrahimler (İsmail Fakazlı (1913-2014)
    Genel

    Suud'dan Katar'a dikkat çeken davet
    Risale-i Nur'dan

    Kuvvetinizi ihlâsta ve hakta bilmelisiniz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.