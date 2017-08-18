Çevre illlerden de hissedildi: Adıyaman'da deprem!

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi'nde bu sabah Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem gözlemlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü ilçeye bağlı Haydarlı olarak belirlediği deprem saat 07.30'da yerin 6 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Gölbaşı'na komşu olan Gaziantep'in Araban ve Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçelerinde de hissedilen deprem ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasara neden olmadı.

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Kandilli Rasathanesi'nden endişelendiren 'deprem' açıklamaları...

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Deprem musibetine ne kadar hazırız ve Bediüzzaman 'depremler' için ne diyor?

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Endişelendiren 'deprem' açıklamaları

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http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/endiselendiren-deprem-aciklamalari_440508

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Deprem musibetine ne kadar hazırız?

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http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/tedirgin-eden-gercekleri-acikladi-deprem-musibetine-ne-kadar-haziriz_424811

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Endişe veren gerçekler...

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http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/endise-veren-gercekler_427728

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Tehlike büyük, tedbirler küçük

Uzmanlar kentlerin depreme hazır olmadığını vurguluyor ve her 10 konuttan sadece 4’ü deprem sigortalı olduğunu belirtiyor. Türkiye’deki 17 milyon 661 bin 690 konuttan sadece yüzde 42,10’unun Zorunlu Deprem Sigortası bulunduğunu açıklayan Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanı Murat Kayacı, “tehlike büyük önlem ve tedbirler küçük” uyarısında bulundu. Çalışmalarını ‘Depreme hazır bir Türkiye’ için hayata geçirmeyi hedeflediklerini aktaran Kayacı, “Başlıca hedefimiz, depreme hazırlıklı olma ve sigortalılık bilincini artırarak sistemimizdeki konutların tamamını zorunlu deprem sigortası güvencesi altına almak.” dedi.

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Gözlemlediği ''asıl tehlike''yi açıkladı

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http://www.yeniasya.com.tr/bilim-teknoloji/gozlemledigi-asil-tehlike-yi-acikladi_425365