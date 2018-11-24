Çevre temizliğine uymayan işletmelere 5 milyon lira ceza

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürü Ömer Albayrak, "Ekim sonu itibarıyla bin 600 denetim gerçekleştirdik. İl genelinde çevre temizliği kurallarına uymayan işletmelere 5 milyon lira idari para cezası uygulandı." dedi.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, çevre temizliği kurallarına uymayan işletmelere 5 milyon lira idari para cezası kesildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, 2018 yılının 10 ayında bin 600 denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tekirdağ'in, ülkenin önemli sanayi illerinden olduğunu belirten Albayrak, sanayinin de özellikle çevre kirliliği açısından getirdiği bazı handikaplar bulunduğunu anlattı.

Bu nedenle işletmelerin birçok kurala uyması gerektiğini aktaran Albayrak, "Bizler de il müdürlüğü olarak 7-24 ilimizdeki sanayi tesislerinde denetimlerimizi aralıksız sürdürmeye çalışıyoruz. 2017 itibarıyla yaklaşık 2 bin denetim gerçekleştirdik. 2017 yılında 9,5 milyon lira idari para cezası uyguladık." dedi.

Albayrak, herkesin çevre kanununda yer alan esaslara göre hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu yıl da denetimlerimize kesintisiz devam ediyoruz. Ekim sonu itibarıyla bin 600 denetim gerçekleştirdik. Şu ana kadar yapılan denetimlerde il genelinde çevre temizliği kurallarına uymayan işletmelere 5 milyon lira idari para cezası uygulandı. İlimizdeki çevre kanununa göre faaliyetlerini yerine getirmeyen hangi sektörden olursa olsun fark etmez, bunlara cezai işlem uygulamaktan geri durmuyoruz." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, sanayicilerin de çevre temizliği konusunda bilinçlendirilmesi için sürekli eğitim toplantıları düzenlediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gerekli usullere uymayan işletmelere cezai işlem uygularken bazı işletmeleri de kapatabiliyoruz. Mevzuata uygun hale geldiklerinde tekrar açıyoruz. Bundan sonra da denetimlerimiz 7-24 devam edecek. Denetimlerin sürekli olması ekiplerin sürekli sahada olması nedeniyle geçen yıla göre uygulanan cezai işlem miktarı bu yıl daha düşük. Biz istiyoruz ki hiçbir sanayi işletmesi ceza görmesin. Herkes kriterlere uyup legal bir şekilde çalışmaya devam esin. Çevre ile ilgili sıkıntılı hususlarda başarı elde edebilmek için sadece kurumlardan bir şey beklemek yerine herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor."