"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Çevre temizliğine uymayan işletmelere 5 milyon lira ceza

24 Kasım 2018, Cumartesi 13:08
Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürü Ömer Albayrak, "Ekim sonu itibarıyla bin 600 denetim gerçekleştirdik. İl genelinde çevre temizliği kurallarına uymayan işletmelere 5 milyon lira idari para cezası uygulandı." dedi.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, çevre temizliği kurallarına uymayan işletmelere 5 milyon lira idari para cezası kesildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, 2018 yılının 10 ayında bin 600 denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tekirdağ'in, ülkenin önemli sanayi illerinden olduğunu belirten Albayrak, sanayinin de özellikle çevre kirliliği açısından getirdiği bazı handikaplar bulunduğunu anlattı.

Bu nedenle işletmelerin birçok kurala uyması gerektiğini aktaran Albayrak, "Bizler de il müdürlüğü olarak 7-24 ilimizdeki sanayi tesislerinde denetimlerimizi aralıksız sürdürmeye çalışıyoruz. 2017 itibarıyla yaklaşık 2 bin denetim gerçekleştirdik. 2017 yılında 9,5 milyon lira idari para cezası uyguladık." dedi.

Albayrak, herkesin çevre kanununda yer alan esaslara göre hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu yıl da denetimlerimize kesintisiz devam ediyoruz. Ekim sonu itibarıyla bin 600 denetim gerçekleştirdik. Şu ana kadar yapılan denetimlerde il genelinde çevre temizliği kurallarına uymayan işletmelere 5 milyon lira idari para cezası uygulandı. İlimizdeki çevre kanununa göre faaliyetlerini yerine getirmeyen hangi sektörden olursa olsun fark etmez, bunlara cezai işlem uygulamaktan geri durmuyoruz." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, sanayicilerin de çevre temizliği konusunda bilinçlendirilmesi için sürekli eğitim toplantıları düzenlediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gerekli usullere uymayan işletmelere cezai işlem uygularken bazı işletmeleri de kapatabiliyoruz. Mevzuata uygun hale geldiklerinde tekrar açıyoruz. Bundan sonra da denetimlerimiz 7-24 devam edecek. Denetimlerin sürekli olması ekiplerin sürekli sahada olması nedeniyle geçen yıla göre uygulanan cezai işlem miktarı bu yıl daha düşük. Biz istiyoruz ki hiçbir sanayi işletmesi ceza görmesin. Herkes kriterlere uyup legal bir şekilde çalışmaya devam esin. Çevre ile ilgili sıkıntılı hususlarda başarı elde edebilmek için sadece kurumlardan bir şey beklemek yerine herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor."

AA

Etiketler: Tekirdağ, çevre, ceza, temizlik
Okunma Sayısı: 163
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Trump Kudüs'ü zorla Siyonistlere veremez'

    Ekonomide düzlüğe çıkılmadı

    TFF Başkan Vekili Ali Dürüst istifa etti

    Bir fazla olan Çağatay'ın görenleri şaşırtan bağlama resitali

    Ruhani: İsrail bölgede kanserli bir tümör

    'Önlem alınmazsa hükümetin meşruiyeti sorgulanacak'

    Selçuk: Amacımız, eğitimde niteliği yükseltmek

    Yemen'de insanlar açlıktan ölüyor

    İngiltere'nin AB'den çıkış süreci başlıyor

    PKK'lı teröristlerin katlettiği 29 şehit için anıt yapıldı

    Asayiş uygulamalarında aranan 973 kişi yakalandı

    Kılıçdaroğlu: İttifakı AKP seçmeniyle yapacağız

    Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü

    Öğretmen borçlu ve mutsuz

    Bütçe mesaisi aralıksız 12 gün sürecek

    'Trump, yalan söylüyor'

    Galatasaray sahasında beraberliğe razı oldu

    Müslümanlara saldırı planladığı iddia edilen kişi hakkında karar

    New York Times Yayın Kurulu'ndan dünyaya Arakan çağrısı

    Ekim 2017'den bu yana en düşük seviyesini gördü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Camide saygı duruşu!!!
    Ahmet BATTAL

    “Kemalizm sahalara dönüyor” mu-2
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette üzüntü nasıl telâfi edilir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Eski hal muhal“ ne demektir?
    Risale-i Nur'dan

    En büyük muallim: Hz. Muhammed (asm)
    Genel

    'Önlem alınmazsa hükümetin meşruiyeti sorgulanacak'
    Said YÜKSEKDAĞ

    Gençliğinden, şikâyetçi olan bir ihtiyarın hikâyesi
    Cevher İLHAN

    Nükseden AB kırılganlığı tuzağı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cihad-ı Ekber ilânı; sonun başlangıcı-2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.