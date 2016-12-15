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Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki uyardı!

15 Aralık 2016, Perşembe 10:55
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye genelindeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerini "Kış döneminde yaşanan hava kirliliğinin önlenmesi ve hava kalitesinin takibi" konusunda uyardı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, hava kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine Bakan Özhaseki'nin talimatıyla bir yazı gönderildiği bildirildi.

Açıklamaya göre, hava kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla il müdürlüklerine gönderilen yazıda, özellikle Katı Yakıt Satıcı Belgesi düzenlenmesinde yönetmelik kapsamında belirlenen limit değerlere dikkat edilmesi, ısınma amaçlı kullanılacak kömür başta olmak üzere, katı yakıtlara ait piyasa gözetimi ve denetimlerinin etkinleştirilerek artırılması, yönetmelikle belirlenen limit değerlere uymadığı tespit edilen katı yakıtların kullanılmasının engellenmesi istendi.

Bakan Özhaseki, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, kış aylarının yaklaşması ile ısınma amaçlı kömür kullanımının arttığını vurgulayarak, "Kullanılan kömürlerin mevzuata uygun olmaması hava kirliliğini doğrudan etkileyen faktörlerin başında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği"nin yakma tesislerinin özellikleri ile işletilme esaslarını, kullanılacak katı, sıvı ve gaz yakıtların kalite kriterlerini ve uyulması gerekli emisyon sınırlarını kapsadığını belirten Özhaseki, Türkiye'de kullanılacak katı yakıtların bu yönetmelik hükümlerine uygun olması gerektiğini ifade etti.

AA

Etiketler: mehmet özhaseki, çevre şehircilik bakanı
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