Cezaevi firarisi, cezaevi ziyaretinde yakalandı

Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden kişi, Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlü arkadaşını ziyarete gidince yakayı ele verdi.

Kırklareli'nde cezaevi firarisi, cezaevinde hükümlü arkadaşını ziyarete gidince yakalandı. Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden E.K, Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü arkadaşı T.E'yi ziyarete geldi. Yapılan sorgulamada, E.K'nin cezaevinden firar ettiği ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan T.E'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. AA

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