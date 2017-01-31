Cezaevine el yapımı patlayıcı atıldı iddiası

AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde cezaevine el yapımı patlayı atıldı. Patlayıcının cezaevi duvarının önünde infilak etmesiyle saldırıda yaralanan olmazken çevredeki binaların camları kırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Olay bugün saat 19.30 sıralarında 1 Nolu Iğdır caddesi üzerinde meydana geldi. Doğubayazıt A2 Tipi kapalı cezaevine otomobille gelen saldırgan ya da saldırganlar, cezaevine el yapımı patlayıcı attı. Patlayıcı, cezaevi duvarının önünde infilak etti. Olayda ölen yada yaralanan olmazken çevredeki binaların camları kırıldı. Patmayıcının atıldığı otomobil hızla uzamlaşırken, polis bölgede geniş çaplı soruşturma başlattı. Ağrı Valiliği'nden cezaevine saldırı açıklaması Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki cezaevine el yapımı patlayıcı atıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Doğubayazıt Cezaevine el yapımı patlayıcı atıldı" başlıklı bir haber yayımlandığı belirtildi. Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Doğubayazıt Cezaevine el yapımı patlayıcı atıldı' başlıklı haber tamamen uydurma, gerçek dışı ve hayal ürünüdür. " ifadelerine yer verildi. DHA

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