CHP'li belediye başkanı, ABD Başkonsolosu'nun randevu talebini reddetti

Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, kendisini ziyaret etmek isteyen ABD İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis'in randevu talebini, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan ve yaralanan askerlerle ilgili etkinlikleri olduğu gerekçesiyle geri çevirdi.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile görüşmek için 21 Şubat günü için randevu talebinde bulundu. Gürkan, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılan randevu talebini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan ve yaralanan askerler için belirtilen tarihte etkinlik yapacakları gerekçesiyle geri çevirdi. Gürkan, ABD Başkonsolosluğu'na iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda şu ifadeleri kullandı: "İlgili sayılı yazınıza istinaden; ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis'in 21 Şubat 2018 tarihinde belediyemizi ziyareti ile ilgili randevu talebi değerlendirilmiş olup; anılan tarihte, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin'de terör örgütlerine karşı yürüttüğü harekatta şehit ve gazi olan Mehmetçiklerimizle ilgili etkinliğimiz olduğundan randevu verilememektedir. Gereğini bilgilerinize arz ederim."

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