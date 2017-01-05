Mersin'de geçen hafta meydana gelen sel afeti sonrası seraları sular altında kalan çiftçiler, sandalla hasat yapıyor. Hasadın güçlükle ya da hiç yapılamaması nedeniyle sebze fiyatları da üçe katlandı.

Tarsus İlçesi'ne bağlı 12 mahallede bulunan seraları yutan sel suları çiftçilere geçit vermedi. Hasat dönemi başlayan örtü altı patlıcan ve kabaklarını su dolu seralardan kurtarmak isteyen üreticiler, çareyi hasat ettikleri ürünleri sandallarla taşımakta buldu. Bel seviyesine gelen sulara giren üreticiler, zorlu koşullarda ürün topladı. Sera sahipleri, topladıkları ürünleri sandalla karaya taşıdı.

Merkez Akdeniz ilçesi ile Tarsus'ta 60 bin dekarlık örtülü tarım arazisi sular altında kalırken, üreticiler yetkililerden gelecek yardımı bekliyor. Selden etkilenen 30 bin dekara yakın tarım arazisinin bulunduğu Tarsus'ta kurtarabildiği ürünü kar sayan üretici, tüm enerjisini ürünlerini hasat edebilmek için harcıyor. Daha önce traktör ve küfelerle taşınan ürünlerin bu sefer sandallarla taşınması, sel suları karşısındaki çaresizliğin fotoğrafı olarak göz önüne serildi.

106 dönümlük serasının tamamı sular altında kalan çiftçi Bilal Tekerlek, perişan olduklarını ifade ederek, "Sandalla yetişmiş olan mahsulümüzü toplamaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza okul harçlığı çıkarabilmek için topluyoruz. Sandalla hasat yapmaya çalışıyorum. Tarih yazmış mı böyle bir şeyi? Ama biz yaptık, artık yok derlerse inanmayın. 106 dönüm yer işliyorum ve tamamı sular altında. Tohumlarımız çok pahalı, kabaklarımız sular altında. Patlıcan 1.50 TL idi, şimdi 7 TL'den bahsediliyor. Türkiye genelinde halk, bu bölgeyi sel aldığı için 1 liraya yiyeceği sebzeyi 3 liraya yiyecek. Selin etkisi vatandaşa da yansıyacak" dedi.

ÖLÜMÜ GÖZE ALIP SANDALLA ÜRÜN TOPLUYORUZ

Ürünlerini toplamak için 1 metre suyun içine girip hayatlarını tehlikeye attıklarını söyleyen üretici Hüseyin Özer ise "Belimize kadar suda ürünlerimizi sandalla çıkarmaya çalışıyoruz. Yer yer 4 metreyi bulan su kanalları var. Ölümle savaşıyoruz, suya girip hayatımızı tehlikeye atıyoruz. 5 aylık bebeğim var, ölsem ne olacak? Çok zor şartlarda mahsul yetiştiriyoruz ve şu an bu mahsulleri toplamak için de ölümle burun burunayız. Yaklaşık 35 bin dekar sera, su altında ve 100 milyon TL zararımız var. Zararımız karşılansın. Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız buraya gelsin halimizi görsün" diye konuştu.

CHP VE MHP HEYETİ BÖLGEDE

Öte yandan, beraberindeki heyetle bölgede sulara gömülen seraları gezen CHP Genel Başkan Başdanışmanı İstemihan Talay, üreticilerle görüşüp sorunlarını yerinde dinledi. Kahvehanede yapılan buluşmada tek tek üreticilerin sorunlarını dinleyip not ettiren Talay, istekleri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na aktaracağını ve CHP grubunun durumu meclise taşıyacağını söyledi.

MHP'den bir heyette bölgede üreticiler ile görüşerek içinde bulundukları durumu inceledi.