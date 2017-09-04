"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EYLÜL 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Çifte bayram yaptılar

04 Eylül 2017, Pazartesi 13:06
Kurban Bayramı dolayısıyla Bursa ve Balıkesir'de kurulan kurbanlık pazarlarında hayvanlarının neredeyse tamamını satan yetiştiricilerin yüzleri güldü.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kurulan İsabey Hayvan Pazarı'na kurbanlıklarını getiren çok sayıda yetiştirici, satışlar dolayısıyla adeta çifte bayram yaptı.

Pazar yerinde toplanan çadırlardan geriye kalan elindeki birkaç kurbanlığı satamayan üreticiler de hayvanları araçlara yükleyerek memleketlerine döndü. Bazı yetiştiriciler de tekrar nakliye masrafı ödememek için ellerinde kalan az sayıdaki hayvanı, bayramın üçüncü gününde, neredeyse yüzde 50'ye varan indirimlerle sattı.

"Allah bereket versin"

İsabey Hayvan Pazarı'na Muş'un Korkut ilçesinden gelen Mehmet Bulut, yaptığı açıklamada, 15 yıldır Bursa'ya kurbanlık büyükbaş getirdiğini söyledi.

Bu yıl pazara 22 büyükbaş hayvan getirdiğini belirten Bulut, "13 bin 500 lira ila 20 bin lira arasında değişen fiyatlardan hepsi satıldı. Allah'a şükürler olsun, mutluyuz, bayramı iyi geçirdik." dedi.

Hayvanları kendisinin yetiştirdiğini dile getiren Bulut, "Pazarda kaliteli olan hayvanlar pek kalmadı, satıldı hepsi ama kaliteli olmayan mallar kaldı genelde. Bu sene çok şükür getirdiğimiz hayvanların hepsini sattık, Allah bereket versin." diye konuştu.

Muş'un Varto ilçesinden gelen çiftçilerden Güven Aydın da 200 küçükbaş hayvan getirdiğini kaydetti.

Kurbanlıklarının tamamını sattığını dile getiren Aydın, "Mutlu bir şekilde memleketime dönüyorum. Getirdiğim kurbanlıklar etliydi, satmakta zorlanmadım. Bazı yetiştiriciler getirdiği zayıf hayvanları yüksek paralara satmaya çalıştı. Satamayıp son güne kalınca da zarar ettiğini iddia ediyor. Ben iyi mal sattım zarar etmedim. Kar ederek dönüyorum bu yüzden de mutluyum." ifadesini kullandı.

İl dışından kurbanlık gelmeyen Balıkesir

Balıkesir'in Bigadiç Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Murat Değer, Balıkesir'e il dışından kurbanlık getirilmediğini, kentin potansiyelinin yeterli olduğunu söyledi.

AA

Etiketler: kurban bayramı
Okunma Sayısı: 113
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    188. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zalimler, Arakan'a insani yardımlara da izin vermiyor!

    'Öğretmen ataması' hakkında Bakan Yılmaz'dan açıklama

    Dikkat: 'Wanna Cry'dan daha tehlikeli!

    Filistinlilerin 70 yıllık dramı...

    Trafik yer yer durma noktasına geldi

    İçişleri Bakanlığı'ndan operasyonlar hakkında açıklama

    BMGK'de 'acil' gündem: Kuzey Kore

    Harvey Kasırgası’nın ardından Müslümanlar iş başında

    ABD'den Kuzey Kore'ye çok sert uyarı!

    Erken seçimin adını anmayalım

    Öğretmenliğin hakkı verilmiyor

    Sosyal medya şiddeti normalleştiriyor!

    Elinden birşey gelip de yapmayan herkesten dâvâcıyım

    İsrail'den bütün tepkilere rağmen 'hukuksuzluk' ve 'işgal'e devam kararı!

    Türkiye en güçlü şekilde kınadı

    9. günün ağır bilançosu

    Acı haber Hakkari'den geldi!

    "Sabah erken yola çıkmayın"

    İngiltere'den ''Arakan'' çağrısı

    Etkisiz hale getirildi

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Elinden birşey gelip de yapmayan herkesten dâvâcıyım
    Süleyman KÖSMENE

    Duâ
    Genel

    Erken seçimin adını anmayalım
    Genel

    Öğretmenliğin hakkı verilmiyor
    Genel

    İçişleri Bakanlığı'ndan operasyonlar hakkında açıklama
    Yeni Asya'dan Size

    Barla toplantısı
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân beşeriyete tam bir bayram getirecek inşaallah
    İbrahim ERSOYLU

    Yeni Asya ve iman hizmeti
    Genel

    Harvey Kasırgası’nın ardından Müslümanlar iş başında
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Adalet kavramı yalnız Müslümanlara has değildir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.