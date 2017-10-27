Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk sürüyor

Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardımları ve ticari malzemeleri taşıyan tırlar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye'nin farklı illerinden Suriye'ye gıda ve ticari malzeme götüren tırların, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısından geçişleri sürüyor. Güvenlik önlemlerinin ardından çıkış yapan tırlar, ara bölgede bulunan aktarım alanında, taşıdıkları gıda, tekstil, sebze ve meyve, otomobil, ev eşyaları, un, mısır, su ve elektronik eşya gibi malzemeleri Suriye tarafından gelen araçlara aktarıyor. Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 18 Ekim'den itibaren yaklaşık 3 bin tırın geçiş yaptığı öğrenildi. Türkiye sınırı yakınında yer alan Babel Hava Sınır Kapısı ve bölgesindeki olumsuz güvenlik koşulları nedeniyle sınır kapısı insani yardım, gıda, ilaç ve temizlik maddesi dışındaki nakillere 3 Ağustos'ta kapatılmış, 18 Ekim'de ise tekrar açılmıştı. AA

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