CİMER: 27 bin Suriyeli çalışma izni aldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, geçici koruma statüsünde bulunan Suriye uyruklu yabancılara ilişkin CİMER’e yaptığı bilgi edinme başvurusuna gelen yanıtı paylaştı.

Buna göre Ocak 2016 ile Eylül 2018 tarihleri arasında Suriye uyruklu yabancılara ilişkin çalışma iznine başvuran 41 bin 343 kişiden, 27 bin 930’una çalışma izni verildi. Suriyelilerin çalışma iznine en fazla başvurduğu il 7 bin 857 başvuruyla İstanbul olurken, onu sırasıyla Gaziantep, Bursa, Kahramanmaraş, Mersin, Ankara, Konya, Hatay, Kocaeli ve Adana izledi. Sputnik’in haberine göre, Türkiye’de kayıt dışı çalışan tahmini Suriyeli sayısına ilişkin bir veri bulunmadığı kaydedildi.

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