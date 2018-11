Çobandan ucuz et formülü

Tunceli’de İzzet Hurma adında bir hayvan yetiştiricisi hükümete tavsiyeler vererek vatandaşa ucuz et ulaştırmanın yollarını anlattı.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde hayvan yetiştiriciliği yapan İzzet Hurma, sosyal medyada paylaşılan bir videoyla ucuz et konusunda hükümete tavsiyelerde bulundu.

Türkiye’ye et ithal edilmesini eleştiren Hurma, “Bu eti dışarıdan getiriyorlar, içerde bir durdurma yok. Küçük küçük ağıllar yapıyorlar, kapalı hapishaneler yapıyorlar bunun adına proje diyorlar. Malı mülkü olana 300 koyun veriyorlar, buna proje diyorlar. 30 koyun veriyorlar buna proje diyorlar” dedi. Et ve Süt kurumlarının geliştirilmesi gerektiğini savunan Hurma, “Şu an arpa, buğday 1200 lira (tonu), vadeli olanlar 1500 liradan alıyorlar. Sen etin fiyatını indirmeye mi çalışıyorsun? Dişi kuzu başına 100 lira ver, toklu (bir yaşında erkek koyun) olduğu zaman 100 lira ver, dişi kesimini durdur, 81 ilde 81 devasa et ve süt kurumundan fabrika yaptır bunlara, küpe üzerinden bizlerle görüş. Sonbaharda köye geldiğimiz zaman bizim elimiz daralıyor. Ofisimizi koy et ve süt kurumunun yanına, yemimizi, arpamızı vadesiz faizsiz karşıla. Baharda hayvan yetiştiği zaman, hayvanları getirip sana kestirelim” diye konuştu.

‘Hep aracılar kazanıyor’

Hayvan yetiştiricilerinin mağdur edildiğini dile getiren İzzet Hurma, “Hep aracılar kazanıyor. Şu anda kuzuyu satıyorum 800 lira, aracı aldığı zaman 200 lira masraf yapıyor. 200 lira da kendi kârı 1200 lira. 400 lirayı öldürmüş oluyorsunuz” dedi. Ucuz ete ulaşmanın yolunu ise “Et ve Balık kurumlarında haftanın 4 günü kesim olsun, 3 günü de salamı, sucuğu, bonfilesi vs. ile kendi kasabında direkt halka satış yapsın, al sana ucuz et” şeklinde açıkladı.

NURSEZA OKUR - İSTANBUL

nursezaokur@gmail.com