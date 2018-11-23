Çocuk işçiler rehabilite ediliyor

İzmit Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü iş birliğinde, UNICEF’in desteğiyle çocuk işçiliğiyle mücadele amacıyla kurulan, “Benim Evim Çocuk ve Gençlik Merkezi”nde çocuklar rehabilite edilerek eğitime kazandırılıyor.

İzmit Cephanelik bölgesinde geçen yıl kurulan merkezde, Suriyeli çocukların da aralarında olduğu sokak satıcısı çocuklar, sosyal, eğitim ve sportif faaliyetlerle okula gönderiliyor. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezin Türkiye’de ilk olduğunu, çocuk doktoru bir belediye başkanı olarak bu konularda hep ilkleri yaptıklarını söyledi. Doğan, etüt sınıfları, bilgisayar odası, çok amaçlı salon, atölye ve yemekhane gibi çocukların kullanabileceği alanların yer aldığı merkezde, sokakta çalıştırılan çocukların topluma kazandırıldığını belirterek, çocuk işçiliği yaşayan bir çocuğun, çocukluğunu yaşayamayacağı ve yaşadığı olaylar dolayısıyla geleceğin sorunlu erişkini, sorunlu annesi ve babası olacağını aktardı.

‘Çocuklardan alış veriş yapmayın’

Vatandaşların, mendil satan, kalem ve ciklet satan çocuklara, samimî duygularla yardım etmek için alış veriş yaptıklarını ancak bunun o çocuğun ileride sorunlu bir erişkin ve kişi olmasına sebep olacağını belirten Doğan, “Lütfen çocuklardan alış veriş yapmayınız. Çocuklar çocuk gibi olsunlar ve çocuk hakları içerisinde büyütüp serpilsinler” dedi.