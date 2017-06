Çocuk işçiliği: İstismar, ihmal ve emek sömürüsünün en vahşi biçimi

Mersin Çocuk Hakları Derneği Başkanı Sabahat Aslan, çocuk işçiliğinin ülkede önemli bir toplumsal sorun haline geldiğini dile getirerek, "Çocuk işçiliği, emek sömürüsünün en vahşi biçimidir" dedi.

Mersin Çocuk Hakları Derneği Başkanı Sabahat Aslan, 12 Haziran Uluslararası Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (İLO) 12 Haziran 2002'de çocuk işçiliğini yasakladığını söyledi. Uygulanan politikalar sonucunda artan işsizlik, yoksulluk, eğitimsizlik, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve dengesizliğin, göçün, hızlı nüfus artışının son yıllarda çocuk işçi sayısının artmasına neden olduğunu belirten Aslan, "Uluslararası sözleşmeler rağmen bugün milyonlarca çocuk, sokakta, tarımda ve sanayide tehlikeli ve ağır işlerde, fuhuş, porno kaset üretimi, uyuşturucu üretimi ve satışı gibi ahlaki gelişimlerine zararlı, yasadışı işlerde sağlıklarını ve can güvenliklerini tehlikeye atarak çalıştırılmaktadır" diye konuştu.

Çocuk işçiliğin, çocuğun eğitimini aksatmasına, gelişimini olumsuz etkilemesine, ailesinden uzaklaşmasına, zararlı alışkanlıklara bulaşmasının neden olduğunu ifade eden Aslan şöyle devam etti:

"Günümüzde ekonomik krizin, açlığın, eğitimsizliğin, şiddetin, savaşların her türlü ihmalin ve istismarın bedelini çocuklar ödemektedir. Çocuk işçiliği ülkemizde önemli bir toplumsal sorun haline gelmiştir. Türkiye'de ise 1 milyona yaklaştı. Türkiye'de her iki çocuktan birisi çalışıyor. Mersin'de ise son 3 yılda Suriyeli çocuklarla birlikte resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık 15 bin çocuk çalışıyor. Kentimizde sokakta çalışan Suriyeli çocukların yarattığı sorunlar da her geçen gün artmaktadır."

Türkiye'yi yönetenlerin, çocukların fiziksel, duygusal ve ruhsal sağlıklarını korumak, ekonomik amaçlı etkinliklerde her türlü sömürüye karşı korunmaları doğrultusunda gerekli her türlü önlemi almak zorunda olduğunu kaydeden Aslan, "Çocuklarımızın, çocukluklarını yaşayamadan, ucuz işgücü olarak, her türlü sosyal hak ve güvenceden yoksun bir şekilde çalıştırılmasını engellemek için herkesi göreve davet ediyoruz. Çünkü çocuklar bizim geleceğimizdir" diye konuştu.