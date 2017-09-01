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1 EYLÜL 2017 CUMA - YIL: 48

“Çocuklar Gülsün” projesi umut dağıtıyor

01 Eylül 2017, Cuma
Türkiye Öğrenci Meclisi´nin başlatmış olduğu “ÇOCUKLAR GÜLSÜN” isimli proje ile Türkiye genelinde ilkokul düzeyinde toplanan kitaplar ihtiyacı olan köy okullarına gönderiliyor.

81 ilde gerçekleştirilen, Türkiye Öğrenci Meclisi’ni başlatmış olduğu “Çocuklar Gülsün” isimli proje ile Türkiye genelinde ilkokul düzeyinde toplanan kitaplar ihtiyacı olan köy okullarına gönderiliyor. Çocuklar Gülsün isimli proje için vatandaşlardan gelen ilkokul düzeyi hikâye kitapları ihtiyacı olan köy okullarındaki öğrencilere gönderiliyor. Kırıkkale İl Öğrenci Meclis Başkanı ve Türkiye Öğrenci Meclis Başkan Vekili Mustafa Çiftçi şu an için bu projeyi sosyal medya üzerinden yürüttüklerini dile getirdi. Projeyle köylerde zor şartlarda eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermeyi hedeflediklerini dile getiren Çiftçi, bu projenin daha büyük çaplı bir hale gelmesi için hayırseverlerden ve vatandaşlardan destek beklediklerini ifade etti.  Kırıkkale

10 Eylül’e kadar bekliyoruz

Geçen sene de yapılan bu projenin ikinci olarak bu sene tekrarlandığını belirten Başkan Çiftçi “Biz bu projeyi Türkiye Öğrenci Meclisi olarak kendi imkânlarımız ile gerçekleştiriyoruz. Tesbit edilen okullardaki öğrencilerin bu yardıma ihtiyaçları var. 10 Eylül tarihine kadar devam edecek bu proje için evlerinde veya kütüphanelerinde kullanmadıkları bu türedeki kitapları bize ulaştırmalarını istiyoruz. Ne kadar çok kitap ile köy okullarındaki kardeşlerimize ulaşabilirsek bu proje gerçek manada bir anlam kazanacak. Kullanmadıkları kitaplar için bize ulaşmaları yeterli olacak. Sizlerin ihtiyacı olmayan veya kullanmadığınız kitaplar belki bir köy okulundaki öğrencinin ulaşamadığı bir kitap niteliği taşıyabilir. Bu konuda desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.

Haber: İbrahim Akpınar

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