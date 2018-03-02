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3 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Çocuklarla 49. yıl coşkusu

02 Mart 2018, Cuma
Yeni Asya’nın kuruluşunun 49. yılı münasebetiyle Adana’da gerçekleştirilen program coşkuyla kutlandı. Çocuklar, Yeni Asya marşını söyleyerek şevke medar oldular.

24 Şubat Cumartesi günü Adana Hanım Nur Talebelerinin Zübeyir Gündüzalp salonunda düzenlediği programda Hilal Koçak “Biz Çizgidir Yeni Asya” seminerini sundu. Seminerine şu sözlerle başladı, “Yeni Asya 49 yıllık vakur ve tutarlı duruşuyla insan-ı kâmil ismine lâyık bir şahs-ı manevinin bir azası olduğunu ispatlamıştır. Onu zayıf, küçük, bir avuç olarak tarif ediyorlar. Ne mutlu ki, gerçekten de öyledir. Çünkü o rızâ-i İlâhiden başka rızaları istememiştir. Kendisini küçük hesaplara alet etmemiştir.”

‘Bir Tebliğdir Yeni Asya’

“Her mü’min üzerine farz olan’ Emr-i bil maruf, nehy-i anilmünker’ düsturuna ittibaen Yeni Asya gazetesi iyinin, adaletin, hakkın, hukukun yanında olmuştur. Ayrıca ‘Sizden biriniz bir münkeri gördüğü zaman eliyle düzeltsin, gücü yetmezse diliyle düzeltsin, ona da gücü yetmezse kalben buğz etsin. Bu ise imanın en zayıf olanıdır’ buyuran Peygamber Efendimize (asm) biat etmiş ve bütün yayın hayatı boyunca bunları düstur edinmiştir.”

‘Bir Bürhandır Yeni Asya’

Yeni Asya’nın kalem ile cihad vazifesini yaptığını belirten Koçak sözlerine şöyle devam etti; “Tarih boyunca hak bildiği yolda tek başına olsa bile cefaya göğüs gererek peygamberlerin yolunda, müceddidlerin yolunda, mücahitlerin yolunda yürümüştür. Yeni Asya tarihe not düşmüştür. Her gün ayrı bir tarih yazmıştır. Gelecek nesiller “İslâm bu kadar yağmalanırken, zulüm yapılırken neredeydiniz?” diye sorduğunda Yeni Asya ve okurlarının şahs-ı manevisi alınları açık, yüzleri ak bir şekilde evlâtlarının, torunlarının yüzlerine bakabilecektir. Çün- kü elli yıldır olduğu gibi kıyamete kadar da İslâm’a bir BÜRHAN olma vazifesini yapacaktır. 

‘Bir Dâvâdır Yeni Asya’

Bütün hayatını dâvâsına adamış, bu uğurda dünyanın helâl lezzetlerinden bile vazgeçmiş bir dâvâ adamına, Hz Bediüzzaman’a tabidir Yeni Asya. İttihad’dan başlayarak günümüze kadar Yeni Asya serencamını anlatan Koçak; “Yeni Asya siyaset yapmaz, siyasete yön verir” dedi. Üstadın 3. Said döneminden ve Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin gazeteye verdiği önemden bahsederek konuşmasını tamamladı. Seminerin ardından istikbalin ümit kaynağı olan çocuklar, Yeni Asya Marşını söyleyerek şevke medar oldular. Ardından Yeni Asya’nın 49. yılına özel hazırladığımız sinevizyon gösterisi  ve 21 Şubat 2018’de yapılan twitter etkinliğinde “#SağduyununVeVicdanınSesi “ başlığıyla açılan tweetlerden derleme olan slayt gösterisi beğeniyle izlendi. Çay ikramının ardından program sona erdi. Seminerden sonra gece 12’ye kadar devam eden okuma programı istifadeye medar oldu.  

Haber: Zeynep Karahan / Şeyda Sultan Zengİn

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