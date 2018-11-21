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21 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

"Çok güzel bir sahneydi"

21 Kasım 2018, Çarşamba 15:49
Tunceli'de, yeni tırmanış rotaları oluşturup kentin tanıtımına katkı sağlamak için Pülümür ilçesine bağlı bir köyden Munzur Dağları'na çıkan 8 dağcı, 4,5 saat süren yolculukta tevafuken karşılaştıkları sürü halindeki 70 yaban keçisini görüntüledi.

Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Tunceli Şubesi ile Munzur Adrenalin ve Doğa Sporları Kulübü (MADOSK) üyesi dağcılar, Pülümür ilçesine bağlı Karagöz köyünden başlayarak Munzur Dağları zirvesine 4,5 saat süren tırmanış gerçekleştirdi.

Munzur Dağları'nda yeni zirve noktaları belirlemek için yaklaşık 3 bin 200 rakımlı tepeye tırmanan 8 dağcı, rotalarında, dağın eteklerindeki 2 bin 900 rakımda, nesli koruma altında bulunan yaklaşık 70 yaban keçisine rastladı.

Bir süre yaban keçilerini izleyip fotoğraf çeken dağcılar, 3 bin 200 rakımlı tepede belirledikleri noktalardan birine "Şamua 1" diğerine de "Şamua 2" adını verdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu üyesi de olan dağcılar yeni rotaları ve isimlendirmeyi kısa sürede federasyona bildirerek tescillenmesini sağlayacak.

Tırmanışa katılan dağcılardan MADOSK üyesi Mahmut Duymaz, yaptığı açıklamada, Tunceli'nin doğal güzellikleriyle göz kamaştıran kent olduğunu söyledi.

Amaçlarının Tunceli'yi tanıtmak olduğunu belirten Duymaz, "Tunceli'de yeni rotalar oluşturmak ve kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla belirlediğimiz rotalara tırmanışlar yapıyoruz. Bu tırmanışlarda yaban keçilerini görmek, onları izlemek insanın bütün yorgunluğunu alıp götürüyor." dedi.

"Çok güzel bir sahneydi"

Tırmanış rotası oluşturma çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Duymaz, şunları söyledi:

"Doğa sporları kulüpleri olarak birlikte tırmanışlar düzenliyoruz. Kentimiz doğa yürüyüşleri için son derece elverişli. Bu yürüyüşlerde yaban hayatını gözlemlemek ve fotoğraflamak büyük keyif. Tırmanış yaptığımız rotamızda, karşımızda bir anda beliren yaklaşık 70 yaban keçisini dakikalarca oturup izledik ve fotoğrafladık, çok güzel bir sahneydi. Yaban keçisi sürüsünü görmenin mutluluğuyla zirve yaptık."

Tırmanışı sorunsuz tamamladıklarını belirten Duymaz, kendilerine rehberlik yapan Özgür Aydoğdu'ya ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

AA

Etiketler: tunceli, pülümür, dağcılar, , dağ keçisi
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