Çöpler, kaldırımları işgal ediyor

İstanbul Şirinevler’de çöp konteynırı konulmayan sokaklarda kaldırımlar çöp poşetleriyle doluyor.

Vatandaşlara yürürken zor anlar yaşatan çöpler, kirlilik ve koku olarak da mahallelilerin sağlığını tehlikeye atarken, aynı zamanda görüntü kirliliği oluşturuyor. Konteynır bulamayan semt sakinleri, sabah evden çıkarken çöp poşetlerini kaldırımın ortasında yığın yaparak görüntü kirliliğine sebep oluyor. Özellikle iş yeri ve kargo şirketi çalışanları da çöpleri, kendilerine daha kolay gelen apartman önlerine koymayı tercih ediyor. Şirinevler’de yaşayan vatandaşlar, rahatsız edici bu kirlilikten dolayı belediyenin öncelikle gerekli tedbirleri almasını ve mahalleyi kirletenlere yaptırım uygulanmasını istiyor.

Vatandaşlara yürürken zor anlar yaşatan çöpler, kirlilik ve koku olarak da mahallelilerin sağlığını tehlikeye atarken, aynı zamanda görüntü kirliliği oluşturuyor.

İstanbul - Büşra Yalçın

Fotoğraflar: Süreyya Nur İşler - Yeni Asya