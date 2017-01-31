"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Çorlu'da hayvana eziyet

31 Ocak 2017, Salı 17:27
TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde bir hafif ticari aracın arkasına bağlanan köpek, bu şekilde çekilerek götürüldü. Köpeğin götürülmesini cep telefonu ile fotoğraflayan bir kişi, durumu yetkililere bildirdi. Polis, araç sahibini yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Çorlu İlçesi Hıdırağa Mahallesi'nin Çerkezköy İlçesi karayolu üzerindeki Kamyon Yolu olarak adlandırılan bölgede meydana geldi. Karayolunda otomobiliyle seyir halinde olan bir kişi, önünde hareket halinde olan arka kapağı açık bırakıldığı için plakası belirlenmeyen hafif ticari aracın arkasına iple bağlanan köpeğin götürüldüğünü gördü. Köpeğin bu durumunu cep telefonu ile görüntüleyen kişi, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıp, durumu yetkililere bildirdi. Durumdan haberi olanların da şikayeti üzerine polis, arabasının arkasına bağladığı köpeği sürükleyen sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

BENZERİ DAHA ÖNCE YAŞANMIŞTI

Çorlu'da geçen Aralık ayında yine Hıdırağa Mahallesi'nde V.D., otomobilin arkasına iple bağladığı köpeği metrelerce sürüklemiş ve şikayet üzerine yakalanmıştı. Çorlu İlçe Hayvanları Koruma Kurulu sürücü V.D.'ye 'Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek' maddesi gereği 526 TL para cezası uygulamıştı. El konulan köpek bir süre Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde tutulmuş ve daha sonra sahiplendirilmişti.

DHA

Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    MGK toplantısı sonrası açıklama geldi

    En çok terörü konuştuk

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Suriye'de çözüm görüşmeleri ertelendi

    Kılıçdaroğlu: Dünya bizimle alay mı etsin?

    142 yıla kadar hapis istendi

    Reina saldırısında yeni gelişme: Ses kaydı ortaya çıktı

    Köpeğin üzerini montuyla örten işçiye altın, takdir belgesi ve mont

    ''Trump haklı, bu mükemmel bir fikir''

    5 yaşındaki Müslüman çocuğa kelepçe

    HDP sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı

    Ortaköy saldırısında 14 tutuklama talebi

    Terör örgütü YPG'ye ABD zırhı

    Kardak çevresinde sıcak anlar!

    DP'li Şencanbaz, Demokrat Parti'nin neden ''hayır'' dediğini açıkladı

    Beyoğlu'nda yangın paniği!

    İngiltere'de Trump krizi devam ediyor

    Feyzioğlu'ndan 'anayasa değişikliği' ile ilgili çarpıcı açıklamalar

    2 kilometrelik yer sofrası kuruldu

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Bininci kez Ayasofya
    Genel

    MGK toplantısı sonrası açıklama geldi
    Faruk ÇAKIR

    Sonunda pişman olacaklar
    Cevher İLHAN

    Referandum sürecinde “taraflılık”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AB’ye direniş reformlarla aşılır
    Raşit YÜCEL

    Zübeyir Gündüzalp’in hassasiyeti
    Mücahit ÇAKIR

    Trump’ın “Müslüman yasağı” Müslümanlara yarar
    Orhan GÜLER

    “İki yüzyıllık parlamenter sistem deneyimi yok ediliyor”
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Gönenli Hoca ve Bediüzzaman Hazretleri
    Rifat OKYAY

    Bugünlerde neden daha fazla Risale okunmalıdır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.