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25 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Çorum’da uhuvvet rüzgârı

25 Ekim 2018, Perşembe 00:52
Çorum Yeni Asya Hanım okuyucularının hazırlamış olduğu “Uhuvvet Buluşmaları” programı geçtiğimiz Cumartesi günü çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerin katılımıyla gerçekleşti.

Amasya, Ankara, Kayseri, Kırıkkale, Samsun, Tokat, Ordu, Yozgat ve ilçelerinden gelen okuyucularımızla tanışma ile başlayan programımızda gazetemiz yazarlarından eğitimci yazar Doç. Dr. Yasemin Yaşar da “Risale-i Nur’dan İhlâs ve Şevk” konulu sohbetle katıldı. Yasemin Yaşar, Bediüzzaman’ın ihlâs hakikatinin nasıl anlaşılması ve yaşanması gerekliliğine vurgu yaptı. Yaşar, ‘İhlâs derslerini 15 günde bir okuduğumuz halde, üstelik ihlâs dersi bir tedavi ünitesi olduğu halde, neden tedavi olamıyoruz?’ sorusunu sordu ve şöyle dedi: “Acaba bizler bu hakikatleri okurken hastalıklarımızı fark etmeden mi okuyoruz.” Sohbetin devamında sağlam kişiliği, uyanık aklı, salih kalbi, güçlü iradesi olmayanların Üstad Bediüzzaman’ın ifade ettiği ihlâs ahlâkına ulaşamayacaklarını ifade etti. Yasemin Yaşar ikinci bölümde ise hizmet-i imaniyede şevkimizi nasıl arttırabiliriz sorularına cevap verdi. Programımız daha sonra Çorumlu okuyucularımızın hazırlamış olduğu ikramla sona erdi.

Ayfer Uzun - Yeni Asya

Etiketler: yeni asya, çorum, uhuvvet
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