Çorum merkezli 8 ilde operasyon: Gözaltılar var!

Çorum merkezli 8 ilde Gülen Hareketine yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Çorum merkezli Ankara, İzmir, İstanbul, Samsun, Kayseri, Kahramanmaraş ve Konya'da, şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen ve aralarında meslekten ihraç edilen kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda şüphelilerden 23'ü yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması içim çalışmalar devam ediyor. AA

Okunma Sayısı: 2584

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.