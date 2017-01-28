Çubuk'ta trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, kamyonet ile iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Necmettin B. idaresindeki 06 AE 9828 plakalı kamyonet, Çubuk-Şabanözü karayolu Aşağı Emirler Kavşağı Handeresi Köprüsü'nde önce karşı yönden gelen Volkan Ambarcı'nın kullandığı 06 YJM 28 plakalı otomobile daha sonra Bayram Baş yönetimindeki 06 ADB 991 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobillerdeki Yağmur Çatar (14) ile Sıddık ve Hüseyin Ambarcı (55) yaşamını yitirdi. Sürücüler Baş ve Ambarcı ile Recep Aldemir yaralandı. Ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kamyonet şoförü Necmettin B. gözaltına alındı. AA

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