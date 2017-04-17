Çukurca'dan acı haber geldi

Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Uzman Çavuş Harun Şenözüvar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kaletepe ile Hantepe Üs Bölgeleri arasında dün gece PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1'i ağır 2 jandarma uzman erbaş, 1 piyade sözleşmeli er ve 1 güvenlik korucu yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Uzman Çavuş Harun Şenözüvar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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