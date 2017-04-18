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18 NİSAN 2017 SALI - YIL: 48

Çukurca şehidi Torbalı'da gözyaşlarıyla uğurlandı

18 Nisan 2017, Salı 19:07
HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde, PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit düşen 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Harun Şenözüar için İzmir'in Torbalı İlçesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin 8 aylık hamile olan eşi Melek Şenözüar, camiye sedyede getirildi. Üzerinde eşinin tören üniforması ve kepiyle cenazeye gelen Melek Şenözüvar, güçlükle teskin edildi. Şehidin ağabeyi Rıdvan Şenözüar, "Merak etme geride bıraktıklarına sahip çıkacağım. Oğlunu senin istediğin gibi yetiştireceğiz" diyerek gözyaşı döktü.

Hakkari'nin Çukurca İlçesi Kaletepe ile Hantepe üs bölgeleri arasında önceki gün akşam saatlerinde PKK'lı teröristler tarafından askeri araca roketatarlı saldırı düzenlendi. Yaralanan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Harun Şenözüar, tedaviye alındığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde dün şehit düştü. Şenözüar'ın şehadet haberi memleketi İzmir'in Torbalı İlçesi'ne bağlı kırsal Karaot Mahallesi'ne ulaştı. Babası Hamdi Şenözüar, annesi Fatma Şenözüar ve eşi Melek Şenözüar büyük üzüntü yaşadı.

CENAZE TÖRENİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

20 Nisan 1992 tarihinde dünyaya gelen şehit Uzman Çavuş için Torbalı İlçesi'ndeki Mümin Mesci Camii'nde bugün ikindide tören düzenlendi. Törene, şehidin babası, annesi, kendi gibi asker olan ağabeyi Piyade Uzman Çavuş Rıdvan Şenözüar, kardeşi Merve Şenözüar, erken doğum şüphesiyle hastaneye kaldırılan eşi Melek Şenözüar, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Uşaklıoğlu, Korgeneral Hava Eğitim Komutanı Atilla Gülan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, milletvekilleri, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Koçyiğit, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, şehidin yakınları ve binlerce kişi katıldı.

EŞİNİN TÖREN ÜNİFORMASINI GİYDİ

Şehit Harun Şenözüar'ın eşi Melek Şenözüar törene, şehidin tören kepi ve üniformasıyla katıldı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde sedyeyle camiye getirilen genç kadın gözyaşına boğuldu. Şehidin kız kardeşi Merve Şenözüar ise ağabeyinin kepini taktı.

2015 yılında göreve başlayan ve ilk görev yerinde şehit düşen Harun Şenözüar'ın cenaze namazını İl Müftüsü Ramazan Muslu kıldırdı. Askerlerin omuzlarında top arabasına konulan Türk bayrağına sarılı tabut, tekbirlerle askeri cenaze aracına taşındı. Şehidin kız kardeşi, yengesine "Ağlamayacaktın, söz vermiştin" dedi ancak her ikisi de gözyaşlarına hakim olamadı.

'HEPSİNE SAHİP ÇIKACAĞIM'

Cenaze aracına konan tabuta son kez dokunan ağabeyi Rıdvan Şenözüar, "Merak etme geride bıraktıklarına sahip çıkacağım. Oğlunu senin istediğin gibi yetiştireceğiz" diyerek gözyaşı döktü. Bu arada şehidin eşi Melek Şenözüar'ın, ağabeyinin er olarak vatani görevini yaptığı birliğinde hayatını kaybettiği, ancak 'şehit' statüsü verilmediği öğrenildi. Genç kadının ağabeyinin adı ve neden hayatını kaybettiği öğrenilemedi.

Şehidin cenazesi, Karaot Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA

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