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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Cumartesi Anneleri'nin eylemine izin verilmedi

01 Eylül 2018, Cumartesi 20:30
Cumartesi Anneleri olarak bilinen faili meçhul kurbanlarının yakınlarına eylemlerinin 701. haftasında valilikten izin çıkmadı.

İstanbul Taksim'deki Galatasaray Meydanında her hafta cumartesi günü toplanıp kayıp ya da faili meçhul cinayete kurban gitmiş yakınları için adalet isteyen grup bu hafta polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) binası önünde bir araya gelen ve aralarında HDP ile CHP milletvekillerinin de yer aldığı grup, İstiklal Caddesi üzerinden Galatasaray Meydanı'na yürümek istedi.

Gösterinin izinsiz olduğunu gerekçesiyle polis eylemin devam etmesine izin vermedi. Bunun üzerinde gruptakiler Büyükparmakkapı sokağında bir süre oturma eylemi başlattı.

Yürüyüşüne devam edemeyen grup yaptığı basın açıklamasında, "701 haftadır gözaltında kaybedilen sevdiklerimizi arıyor ve kaybedenlerden hesap soruyoruz. Kayıplarımızın akıbeti açıklanmadığı için, mezar yerleri gizlendiği için, suçlular bilinmelerine rağmen cezalandırılmadıkları için buradayız" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik: Artık bu eylemlerin yapılmasına izin vermeyeceğiz

Cumartesi Anneleri'nin geçen haftaki 700. oturma eylemine de izin verilmemişti. AKP sözcüsü Ömer Çelik, "Bunların annelerin acısını istismar ederek terör propagandası yapmasına bundan sonra müsaade edilmeyecektir. İstiklal Caddesi gibi yerlerde bu eylemlere izin verilmeyecek" diye açıklamada bulunmuştu

Türkiye'de darbe dönemleri ile 1990'lı yılların başında sık yaşanan kaybolma olgusu insan hakları savunucularının öncelikli mücadelesi haline geldi. İnsan Hakları Derneği (İHD) 1992 yılında "Kayıplar Bulunsun" sloganıyla zorla kaybedilen kişilere karşı ilk kampanyasını başlattı. Bu kampanya, 1995 yılında Cumartesi Anneleri'nin mücadelesiyle ülke çapında yankı uyandıran bir harekete dönüştü.

Euronews Türkçe

Etiketler: Cumartesi Anneleri, eylem, polis, İstanbul
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