Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında görevli üsteğmen hakkında gözaltı kararı

Aydın'da, Gülen Hareketinin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında görevli bir üsteğmen gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen Hareketinin TSK'daki gizli yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan zanlılardan birinin ifadesi doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda görevli üsteğmen M.Ç. hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlı Aydın'a getirildi. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. AA

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