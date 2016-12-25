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28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Cumhuriyet gazetesinin kantincisi Erdoğan'a hakaret iddiasıyla tutuklandı

25 Aralık 2016, Pazar 20:14
Cumhuriyet'in haberine göre Cumhuriyet gazetesinin kantincisi Erdoğan'a hakaret iddiasıyla tutuklandı

Cumhuriyet Gazetesi'nin kantinini işleten Şenol Buran Cumhurbaşkanı’na hakaret iddiasıyla İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Yargıç Selami Yılmaz, tutuklama kararına dayanak olarak polis beyanını yeterli görürken, soruşturmanın devam ettiğini ve Buran’ın tanıklar üzerinde baskı oluşturma ihtimalinin bulunduğunu öne sürdü.

Şenol Buran önceki gece Şişli Polis Merkezi’nde verdiği ifadesinde, 24 Aralık Cumartesi günü arabasıyla gazetenin Şişli’deki binasına gelmek için evden ayrıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şişli’deki bir otelde gerçekleşen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Genel Kurulu’na katılımı nedeniyle birçok sokağın polis tarafından kapatılması sebebiyle uzun süre park edecek yer bulamadığını kaydeden Buran, işe geç kaldığını aktardı. Buran, “Saat 11.10 sıralarında güvenlik amirinin yanına geldiğimde bana neden bu kadar geciktiğimi sordu. Ben de 1 saattir gazetenin etrafında dolaşıyordum. Bir sürü yere girdim almadılar. Aracı Kuştepe’ye bıraktım ve yürüyerek geldim bu soğukta dedim. Bunun üzerine güvenlik amiri ‘Cumhurbaşkanımız gelecekmiş o yüzden kapatmışlar. Buraya gelirse bir çayımızı içmeye artık bir çay servisi yaparsınız’ dedi” diye konuştu. Buran çay servisinde bulunmayacağını söylediğini belirterek, ithamda bulunmadığını, iş yerinde itham içeren sözler söylemediğini kaydetti.

Yargılama izne tabi

Kolluk ifadesinin ardından nöbetçi savcılık Buran’ın ifadesine başvurmadan tutuklama istemiyle İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği’nde sevk etti. Buran hakimlik sorgusunda tutanağı tutan polis Yıldıray Y. ile daha önceden tartıştıklarından konuşmadığını söyledi. Buran’ın avukatlarından Özgür Urfa, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunun yargılama aşamasında izne tabi olduğunu anımsatarak, “Bu suçta ceza alt sınırı 1 yıldır. Yargılama yapılsa dahi hakkındaki hükmün açıklanması geriye bırakılabilir. Hakaret suçu katalog suç değildir. Tüm deliller toplanmıştır. Sabit adresi vardır, kaçma ihtimali yoktur. Sohbet sırasında kullanıldığı iddia edilen bir söz yüzünden tutuklama yapılmasını uygun bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yargıç kuvvetli suç şüphesi gördü

Yargıç Selami Yılmaz tutuklama kararında, Buran’ın Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunun işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu savunarak, inkar etmesi nedeniyle tanıklar üzerinde baskı oluşturma ihtimalinin bulunduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

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