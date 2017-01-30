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31 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

D-100'de dehşet anları: Feci kazada 12 araç birbirine girdi!

30 Ocak 2017, Pazartesi 16:24
Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde freni boşalan kamyonun önüne çıkan araçlara çarpması sonucu D-100 Karayolu savaş alanına döndü.

12 aracın birbirine girdiği kazada 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde, D-100 Karayolu İstasyon Mahallesi Mevkii'nde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 41 L 9269 plakalı kamyon freninin boşalması sonucu önüne çıkan 2 araca çarptı. Arkadan gelen araçların da kazaya karışması sonucu 12 araç birbirine girdi. D-100 Karayolu savaş alanına dönerken, olay yerine itfaiye ve ambulanslar sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkardı. 112 Acil ekipleri yaralılara müdahalede bulunarak Gebze ve Darıca'da bulunan hastanelere kaldırdı. Kazada, kamyonun çarpması sonucu hurdaya dönen araçta bulunan kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi ölürken, 18 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Etiketler: kocaeli, gebze, trafik kazası
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