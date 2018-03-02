D-100'de trafiği durdurdu!

İstanbul D-100 Karayolu Sefaköy mevkii'nde kamyonda yüklü trafo yola devrildi. Yola akan yağ nedeniyle trafik yaklaşık 1 saat durdu. Trafiğe takılmak istemeyen bazı sürücüler ters yönde ilerleyerek yan yola girdi.

D-100 Karayolu Sefaköy mevkii Avcılar istikametinde seyir halindeki kamyonda yüklü trafo saat 06.30 sıralarında yola devrildi. Trafo içindeki yağ yola akınca trafik Avcılar istikametinde trafik durdu. Metrobüs yoluna da akan yağ nedeniyle Metrobüs seferlerinde de zaman zaman aksamalar yaşandı.

TERS YÖNDE İLERLEDİLER

Devrilen trafo ve akan yağ nedeniyle oluşan yoğun trafiğe takılmak istemeyen bazı sürücüler D-100'de geri geri giderek yan yola girdi. Çok sayıda sürücünün yaklaşık 50 metre geri geri giderek yan yola girerek yollarına devam ettiği görüldü.

"İŞE GEÇ KALDIK" TEPKİSİ

Uzun süredir trafikte beklediklerini söyleyen sürücüler işlerine geç kaldıklarını söyleyerek duruma tepki gösterdi. İşçileri taşıyan bir servis sürücüsü, "Temizlenmeden bırakmıyorlar. Trafik berbat bütün servisler yolda kaldı" dedi. Başka bir sürücü ise, " Bir saattir kaldık burada... Kumlama çalışmaları bitsin diye bekliyoruz. Trafik felç görüyorsunuz, işe de geç kaldık" diye konuştu.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Devrilen trafo, İBB ekipleri tarafından çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı. Yola akan yağ nedeniyle yaklaşık 1 saat durdu ve uzun kuyruklar oluştu. Trafik kumlama ve temizlik çalışmalarının ardından tekrar normal akışına döndü.