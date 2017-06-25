Daha fazla dikkat: Bayram tatilinin acı ve ağır bilançosu!

Ramazan Bayramı tatilinin iki gününde yollarda yine istenmeyen görüntüler vardı.

Cuma akşamından bugün akşam saatlerine kadar yurt genelinde meydana gelen 48 trafik kazasında 37 kişi öldü, 249 kişi yaralandı. Yurt genelinden gün gün kaza bilançosu şöyle: 23 Haziran Cuma: 6 kazada 1 ölü, 20 yaralı Mesai saatinin sona ermesiyle birlikte tatilciler yollara düşerken aynı gece Adıyaman, Erzincan, Kastamonu, Kocaeli Çanakkale ve Sivas'ta meydana gelen 6 kazada 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. 24 Haziran Cumartesi: 30 kazada 26 ölü, 128 yaralı Arife günü Bursa'da 4, Eskişehir'de 3, İstanbul, Manisa ve Samsun'da 2'şer, Ankara, Karabük, Antalya, Adıyaman, Erzurum, Kastamonu, Mersin, Tekirdağ, Çanakkale, Kütahya, Erzincan, Zonguldak, Uşak, Kırıkkale, Aksaray, Sivas, Gümüşhane ve Kırşehir'de 1'er olmak üzere toplam 30 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 26 kişi öldü, 128 kişi yaralandı. 25 Haziran Pazar: 13 kazada 7 ölü, 86 yaralı Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan bugün saat 16.00'ya kadar Balıkesir, Niğde, Muğla, Aydın, Karaman, Burdur, Eskişehir, Çanakkale, Konya, Kayseri, Edirne, Sakarya, Adıyaman'da meydana gelen 13 trafik kazasında 7 kişi öldü 86 kişi yaralandı. TERHİS OLAN 2 ASTEĞMEN KAZADA ÖLDÜ Bayramın ilk günü olan bugünkü kazalarda birliklerinden terhis olan 2 asteğmen öldü. Bolu 2'nci Komando Tugayı'nda vatani görevlerini tamamlayıp memleketlerine giden asteğmenler 24 yaşındaki Metin Durmaz ve 27 yaşındaki Abrülkadir Işık, Niğde'de otomobillerin takla atması sonucu öldü. Yine bugün Balıkesir'in Susurluk İlçesi'nde sürücünün direksiyon başında uyuklaması sonucu devrilen yolcu otobüsünde 1 kişi öldü, 47 kişi yaralandı. Arife günü Kastamonu'nun Tosya ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, bayram tatiline gidenlerin otomobili takla attı, aynı aileden 5 kişi öldü. ÖLÜ SAYISI 37'YE, YARALI SAYISI 249'A ÇIKTI Ramazan Bayramı tatilinin ilk iki gününde yurt genelinde meydana gelen kazaların sayısı 54'e çıkarken, ölenlerin sayısı 37'yi, yaralıların sayısı da 149'u buldu. Bugün saat 16.00'dan sonra 2'si Gaziantep olmak üzere , Adana Zonguldak ve Manisa'da meydana gelen 5 kazada 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Böylece bugün saat 18.00'e kadar yurt genelinde meydana gelen 18 kazada ölenlerin sayısı 10'u, yaralıların sayısı da 101'i buldu. DHA

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