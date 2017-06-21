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22 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Daha fazla dikkat: Trafik kazalarında 10 yıllık çok ağır bilanço!

21 Haziran 2017, Çarşamba 17:51
Türkiye genelinde, son 10 yılda meydana gelen trafik kazalarında toplam 47 bin 236 kişi vefat etti.

Türkiye genelinde, son 10 yılda meydana gelen 11 milyon 362 bin 804 trafik kazasında toplam 47 bin 236 kişi vefat etti. Bu kazalarda toplam 2 milyon 460 bin 675 kişi de yaralandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2016 yılında Türkiye’nin karayolu ağında toplam 1 milyon 182 bin 491 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 997 bin 363 adedi maddî hasarlı, 185 bin 128 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’de 2016 yılında meydana gelen 185 bin 128 ölümlü yaralanmalı kazanın aylara göre dağılımına bakıldığında Temmuz ayı yüzde 10.7 pay ile en fazla kazanın meydana geldiği ay olurken, Ocak ayı yüzde 5.9 pay ile en az kazanın meydana geldiği ay oldu. Ölümlü yaralanmalı kazanın yüzde 67.6’sı gündüz, yüzde 29.9 ’u gece ve yüzde 2.5 ’i alacakaranlıkta oldu. Yıl içinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 75’i yerleşim yeri içinde, yüzde 25’i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

2016 RAKAMLARI

Türkiye’de 2016 yılında meydana gelen 185 bin 128 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 3 bin 493 kişi kaza yerinde, 3 bin 807 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde öldü. Bu trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 43.5’i sürücü, yüzde 33.1’i yolcu, yüzde 23.4’ü ise yaya olarak kayıtlara geçti. Trafik kazalarında ölenlerin yüzde 77.9’unun erkek, yüzde 22.1’inin kadın, yaralananların ise yüzde 69.3’ünün erkek, yüzde 30.7’sinin kadın olduğu belirlendi. 

SÜRÜCÜLER KUSURLU

Türkiye’de 2016 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına sebep olan toplam 213 bin 149 kusura bakıldığında kusurların yüzde 89.6’sının sürücü, yüzde 8.7’sinin yaya, yüzde 0.8’inin yol, yüzde 0.5’inin taşıt ve yüzde 0.4’ünün yolcu kaynaklı olduğu görüldü. Türkiye genelinde 2016 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 295 bin 727 taşıtın yüzde 52.1’i otomobil, yüzde 15.7’si motosiklet, yüzde 15.7’si kamyonet, yüzde 3.1’i minibüs, yüzde 2.9’u kamyon, yüzde 2.4’ü çekici, yüzde 2.3’ü otobüs, yüzde 1.1’i traktör ve yüzde 4.7’si diğer taşıtlardan oluştu.  

Etiketler: trafik kazası
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