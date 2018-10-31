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31 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Daha önce böyle bir tesis görmüş müydünüz?

31 Ekim 2018, Çarşamba 12:46
Şanlıurfalı girişimci Ali Yılmaz'ın, yaklaşık 3 yıl önce evinin altına kurduğu 150 metrekarelik tesiste yetiştirdiği 500 civarında akrepten, Eskişehir'deki bir fabrikada panzehir üretiliyor.

'Bir gram akrep zehri 8 ila 10 bin dolar arasında satılıyor'

Merkez Haliliye ilçesinin kırsal Kısas Mahallesi'nde yaşayan 48 yaşındaki Ali Yılmaz, geçimini Türkiye'de az görülen ve ürkütücü bir iş olan akrep yetiştiriciliğiyle sağlıyor.

"Kara akrep" (Androctonus Crassicauda) cinslerini yetiştirmek için yaklaşık 3 yıl önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden izin alan Yılmaz, evinin altına yaklaşık 150 metrekarelik tesis kurdu ve 150 akreple işe başladı.

Bugün özel cam fanuslarda 500 civarında akrep besleyen Yılmaz, dünyanın en tehlikeli ve ölümcül zehrine sahip akreplerini zaman zaman eline alarak oynuyor.

Çocukluğundan beri akreplere ilgi duyuyor

Yılmaz, akrepleri panzehir üretilmesi için belirli periyotlarla Eskişehir'deki anti serum fabrikasına gönderiyor.

Ali Yılmaz, yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri akreplere ilgi duyduğunu söyledi.

Bölgede yetişen akreplerle ilgili araştırma yaptığını anlatan Yılmaz, zamanla işin ticaretini yapmaya karar verdiğini dile getirdi. 

"Dünyada bu tür tesisler sadece Meksika, Brezilya ve Türkiye'de var"

Kamu ve özel kuruluşlardan destek talep etmesi üzerine bir grup iş insanıyla ortak çalışmaya başladığını anlatan Yılmaz, "Emine Sabancı Hanımefendi'nin bana uzatmış olduğu yardım eliyle tesisimi geliştirerek bu aşamaya getirdim. Akrepleri yavrulatma yöntemiyle üretiyorum. Buradan gönderdiğim hayvanların Eskişehir'de kurulan fabrikada sağımı yapılıyor ve panzehir elde ediliyor. Dünyada bu tür tesisler sadece Meksika, Brezilya ve Türkiye'de bulunuyor." diye konuştu.  

Ali Yılmaz, akreplerin üzerinde bulunan kabuk tabakasının radyasyon direncinin çok fazla olduğunu belirterek, bu potansiyeli de değerlendirmek istediğini kaydetti.

İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan atom bombasından sadece akreplerin etkilenmediğini dile getiren Yılmaz, "Şimdi bu proje üzerinde çalışıyorum. Bu hedefle yola çıkarak akreplerin kabuklarıyla ne yapabilirim diye düşünüyor ve bu manada girişimcilerin destek ve iş birliklerini bekliyorum." dedi.  

AA

Etiketler: şanlıurfa, tesis, akrep
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