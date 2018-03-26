Dargeçit ve Sason'da 5 PKK'lı terörist öldürüldü

Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Tanyeri köyü kırsalında bir grup PKK'lı terörist bulunduğu istihbaratının alınması üzerine bölgeye asker ve güvenlik korucuları sevk edildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre, Tanyeri köyünde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hava destekli operasyon başlatıldı. "TESLİM OL" ÇAĞRILARINA ATEŞLE KARŞILIK VERDİLER Yerleri tespit edilen 3 kişilik terörist grup "teslim ol" çağrısına silahla karşılık verince çatışma çıktı. 3 terörist öldürülürken yanlarındaki silah ve mühimmat ele geçirildi. Batman'ın Sason ilçesi Hasanlar köyü Zore Deresi mevkisinde devam eden operasyonda mağarada kıstırılan teröristlerin 'Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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