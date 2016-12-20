DBP'li Veyselkarani Belediye Başkanı Cengiz tutuklandı

​Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Veyselkarani beldesinin DBP'li Belediye Başkanı Enes Cengiz ve Baykan Belediye Meclis Üyesi Selva Erdoğan, tutuklandı.

Baykan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "Terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği" iddiasıyla gözaltına alınan Veyselkarani Belediye Başkanı Cengiz ve Baykan Belediye Meclis Üyesi Erdoğan, Siirt Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılıktaki ifadelerinin ardında tutuklanma talebiyle Siirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Cengiz ve Erdoğan tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Baykan Belediye Başkanı Ali Aydın, Ankara'da gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Veyselkarani Belediyesinin firari meclis üyesi Ayten Sezgin'in de yakalanması için çalışmalar devam ediyor. AA

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