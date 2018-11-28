Dedegöl kurtuldu

Türkiye’nin en önemli uzun duvar tırmanış rotalarının ve mağaralarının bulunduğu Dedegöl Dağları ile Kuzukulağı Yaylası tırmanış bölgesine verilen maden arama ruhsatına sporcular tepki gösterdi.

Türkiye’nin en önemli uzun duvar tırmanış rotalarının ve mağaralarının bulunduğu Dedegöl Dağları ile Kuzukulağı Yaylası tırmanış bölgesine maden arama ruhsatı verildi, bu durum özellikle tabiat sporcularının tepkisini çekti.

Madencilik ve taş ocağı faaliyetlerinin, sportif faaliyetleri ve sürdürülebilir turizmi bitireceği gibi hayvancılık, tarım gibi yaşamsal döngülere de zarar vereceği iddia ediliyordu.

Dedegöl Dağı’nın Kızıldağ Milli Parkı’na dahil edilmesi talebiyle ilk olarak kaya tırmanış antrenörleri Mustafa Kalaycı ve Öztürk Kayıkcı ile kaya tırmanış eğitmeni Güneş Ergüden birçok resmi girişimde bulundu. Bu faaliyetlerin doğa sporcuları arasında duyulmasıyla birçok dernek ve sivil toplum örgütü de harekete geçti. Kuzukulağı Yaylası’nda, yüzlerce insanın katıldığı tabiat sporları festivali düzenlendi.

MillÎ park sınırına alındı

Sporcuların ısrarlı takibi üzerine Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü, Hassas Alanlar Dairesi Başkanlığı, Etüt Envanter ve Mağara Çalışma Grubu; kaynak değerleri açısından korunması gereken bu alanların millî park sınırına alınması için harekete geçti. Kaya tırmanışı parkurlarını, su havzalarını besleyen kaynakları, anıt ağaçları içine alan, önemli biyolojik çeşitliliğe sahip olan Kuzukulağı Yaylası ile Yaka Kanyonu ve Dedegöl Dağı’nın bir bölümünü kapsayan yaklaşık otuz beş bin hektarlık alanla ilgili hazırlanan kapsamlı envanter raporu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na gönderildi. Gazete Duvar’ın haberine göre, Türkiye’nin en önemli doğal varlıklarından olan Dedegöl Dağı’nın tamamı 27 Kasım 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 378 numaralı karar ile Kızıldağ Millî Parkı sınırları içerisine dahil edildi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yayımlanmasıyla, bir süredir taş ocağı ve maden tehdidi altındaki bölge geri dönülemeyecek tahribattan kurtulmuş oldu.