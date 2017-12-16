Deniz ulaşımında lodos nedeniyle seferler iptal

Şiddetli lodos, sabah saatlerinde deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye başladı. Şehir Hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferlerini iptal etti.

LODOS NEDENİYLE ŞEHİR HATLARI'NDAN SEFER İPTALİ GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 08.00'de yapılması planlanan Adalar-Beşiktaş vapur seferi iptal edildi. İptale neden olarak lodos gösterildi.

Yine hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri de (İDO) bu sabahki bazı seferlerinde iptale gitti.

İptal edilen seferler şöyle:

(07:50) Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

(08:30) Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

(09:30) Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

(09:50) Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

(10:30) Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

BUDO'DA İPTAL SEFERLER

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İptal edilen seferler şu şekilde:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)