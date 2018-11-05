Denizde lastiğin ne işi var?

Denizdeki bir araç lastiğinin Gökçeada feribotunun pervaneye takılması sonucu makine arızası meydana geldi.

Çanakkale’de GESTAŞ AŞ’ye ait gemide makine arızası nedeniyle yaşanan sorunun, deniz dibindeki bir araç lastiğinin pervaneye takılmasından kaynaklandığı belirtildi. Şirketten yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada seferi için saat 09.00’da hareket eden “57. Alay” isimli geminin 10.40 sularında Gökçeada’ya vardığı ve yanaşma manevrası yaptığı aktarıldı.

Bu sırada teknik bir problem yaşandığı ve Gökçeada İskelesi’ne yanaşırken geminin tek motorla manevra yapmak zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Gökçeada’da söz konusu saatlerde havanın rüzgârlı olması nedeniyle geminin yanaşma manevrasını riske atmamak adına gemimizdeki halat ırgatları devreye alınarak gemiden kıyıya halat uzatılmıştır. Halat iskelede bulunan babalara bağlanmış ve ırgat vasıtası ile gemi güvenli bir şekilde iskeleye yanaştırılmıştır. Güvenli bir şekilde gerçekleştirilen yanaşma işlemi nedeniyle sefer, yaklaşık 30 dakika kadar geç tamamlanmıştır. Araç ve yolcular, iskele rampasına yanaşan gemiden güvenli bir şekilde iskeleye iniş yapmışlardır. Daha sonrasında teknik ve dalgıç ekibi tarafından yapılan detaylı incelemede, arızanın ‘deniz dibinde bulunan araç lastiğinin pervaneye sıkışması’ neticesinde oluştuğu tespit edilmiştir. Deniz dibinde bulunan araç lastiğinin pervaneye sıkışması sonrasında pervane sisteminde arıza meydana gelmiştir.”