Denizden 140 kamyon çöp toplandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 8 ayda deniz yüzeyinde, yerli üretim “Deniz Yüzeyi Temizleme Tekneleriyle” 140 kamyon çöp toplayarak geri dönüşüm merkezlerine gönderdi.

Geri dönüşüm merkezlerinde işlenen atıklardan 300 bin konutun günlük elektrik ihtiyacı üretildi. Her gün deniz yüzeyinde temizlik çalışması yürüten İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 8 ayda 140 kamyon çöp toplayarak geri dönüşüm merkezlerine gönderdi. Alınan bilgiye göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTAÇ, deniz yüzeyindeki yüzer atıkları, yerli üretim Deniz Yüzeyi Temizleme Teknesi (DYT) ile topluyor. Kaptan, gemici ve bir makinistten oluşan DYT ekipleri, İstanbul genelinde 5 milyon metrekareyi bulan alanda topladıkları atıkları İSTAÇ’ın geri dönüşüm merkezlerine gönderiyor. AA

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