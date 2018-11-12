Denizden çıkanlar şaşırttı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 4 yıldır düzenlenen deniz dibi temizliği çalışmasında küvet, klozet, televizyon, mangal, çöp konteyneri ve alışveriş araçlarının da olduğu 22 tona yakın atık toplandı.

Gözde turizm merkezlerinden Bodrum’da “Denize en çok mavi yakışır” sloganıyla hayata geçirilen deniz dibi temizliği kampanyası, 15 Mart 2015’te Gümüşlük Koyu’ndan başladı. O günden bu yana Bodrum Yarımadası’nın çeşitli koylarında deniz dibi temizliği çalışması yürütülüyor. Geçtiğimiz yıllarda çıkan atıkların bir bölümü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından sanat eserine dönüştürülerek sergilendi. Çıkarılan atığın çoğu geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi Konacık 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine naklediliyor. Çalışmalarda, denizden cam şişe, teneke kutu, otomobil lastikleri, cep telefonu, televizyon, küvet, klozet, mangal, çöp konteyneri ve alışveriş araçlarının çıkması şaşırttı.

AA

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