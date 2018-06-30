Denizli'de 3 ayrı mahallede sular kesilecek

Denizli'de altyapı nedeniyle Bahçelievler, Mehmet Akif Ersoy ve Pınarkent'te su kesintisi yapılacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğünün içme suyu hat bağlantısı çalışmaları dolayısıyla 3 Temmuz 2018 Salı günü Bahçelievler, Mehmet Akif Ersoy ve Pınarkent mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğünün içme suyu hat bağlantısı çalışmaları dolayısıyla su kesintisine gidilecektir. Bu kapsamda, 3 Temmuz 2018 Salı günü Merkezefendi içme suyu hat bağlantısı nedeniyle Bahçelievler ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde, Pamukkale İlçesi içme suyu hat bağlantısı nedeniyle de Pınarkent Mahallesinde 09:00- 20:00 saatleri arasında planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecek. MEHMET CEBE / DENİZLİ

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