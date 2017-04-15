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15 NİSAN 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Denizli'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

15 Nisan 2017, Cumartesi 17:26
Denizli'nin Honaz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaşamını yitirdi, dede ile torunu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalçın Sülük (59) idaresindeki 20 H 5442 plakalı traktör, Kızılyer Mahallesi Ortaarık mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Sülük ile torunlarından Ayşen Gözde Sülük (12) yaralanırken, diğer torunları Enes Sülük (9) ile Veli Eren Aydoğandemir (12) öldü.

Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden çocukların cesedi, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından itfaiye ekiplerince iş makinesi yardımıyla traktörün altından çıkartıldı.

Cesetler otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Çocuklar tarlaya gitmek istemiş

Denizli'de oturan Ramazan-Zuhal Sülük çiftinin çocukları Ayşen Gözde Sülük ve Enes Sülük ile Lütfi-Özlem Aydoğandemir çiftinin çocuğu Veli Eren Aydoğandemir'in, hafta sonu tarlaya çalışmaya giden dedelerini arayıp kendilerinin de gelmek istediklerini söylediği ve dede Yalçın Sülük'ün de Denizli'den minibüsle gelen torunlarını yolda karşılayarak tarlaya götürmek üzere traktöre bindirdiği öğrenildi.

Kazayı haber alarak gelen ve sinir krizleri geçiren ölen çocukların anne ve babaları, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

AA

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