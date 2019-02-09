Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Denizli'den Çameli yönüne giden Ramazan Demirkaya yönetimindeki 20 E 1952 plakalı otomobil, Aligöz mevkisinde karşı yönden gelen Ozan Gül'ün kullandığı 20 AAL 270 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 20 E 1952 plakalı otomobilin ikiye bölündüğü kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı. Ekiplerce sıkıştıkları araçlardan çıkartılan yaralılar, Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kara yolunda ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. AA

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