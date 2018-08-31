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Denizli'deki Gökpınar Baraj Gölü'nde binlerce balık kıyıya vurdu

31 Ağustos 2018, Cuma 14:52
Denizli'deki Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Gölü'nde, henüz belirlenemeyen nedenle toplu balık ölümleri meydana gelirken, binlerce sazan kıyıya vurdu. Bölgeye gelerek, sudan numune alan yetkililer, inceleme başlattı.

Pamukkale ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi'ndeki Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Gölü'nde, binlerce sazan, belirlenemeyen nedenle kıyıya vurdu. Su yüzeyine çıkan irili ufaklı balıklar nedeniyle bölgeye kötü koku yayıldı. Baraja gelen bazı çocukların, kıyıya vuran balıkları toplayıp, evlerine götürdüğü öğrenildi. Balık ölümleri ise bölge sakinleri arasında tedirginliğe neden oldu. Barajda amatör olta balıkçılığı yapan bazı kişiler, balıkların oksijensiz kalması nedeniyle kıyıya vurmuş olabileceğini söyledi.

Bölgede yaşayan bazı kişiler de baraja dökülen akarsuya zehir karıştırıldığı iddiasında bulundu. Akarsuyun geçtiği yerlerde bazı çiftçilerin zararlılara karşı arazilerini ilaçladıkları, zehir kattıkları araçları akarsuda yıkadıkları, bu nedenle balık ölümlerinin meydana geldiği de ileri sürüldü.

Baraj gölünde amatör olta balıkçılığı yapan Ali Güven "Aşırı seyreden sıcak havanın büyük etkisi var. Bu baraj tarımsal arazilerin sulamasında kullanıldığı için su seviyesi de düştü. Su seviyesi düştükçe barajdaki oksijen de azalıyor. Benim tahminim balıkların sıcak havada oksijensiz kalmaları" dedi.

Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, baraj gölünden su örneği ile ölü balıklardan numune aldı. Laboratuvarda yapılacak inceleme sonrası balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi bekleniyor.

DHA

Etiketler: baraj, balık, ölüm, Denizli
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