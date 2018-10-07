Deprem alanları AVM oldu

Esnafın ekmeğini küçülten AVM’lerin depremde toplanma alanlarını da işgal ettiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “AVM’lerin şehirlerin ortalarına birbirine yakın yapılarak hem esnafa hem birbirlerine zarar verdiğini yıllardır dile getiriyoruz. Bununla birlikte deprem toplanma alanlarına da yapılarak vatandaşa da zarar vermiş oluyorlar. Artık buna bir düzenleme getirilmeli” dedi.

416 toplanma alanı AVM ve rezidans oldu Muhtemel bir depreme karşı deprem toplanma alanlarının yerinde AVM’lerin bulunduğunu vurgulayan Palandöken, “17 Ağustos depremi maalesef tüm ülkemizde kapanmayacak yaralar açmıştı. Çok büyük kayıplar verdik ve büyük bir badire yaşadık. Önemli fay hatlarının bulunduğu bölgelerde, deprem riskinin yüksek olduğu yerlerde temennimiz tekrar böyle bir felâket yaşanmaması. 99 depreminden hiçbir ders çıkartmamışız gibi deprem toplama alanlarına AVM yapılıyor. Basında uzun süre önceden beri yer alan bilgiler maalesef üzücü. İstanbul’da afet toplanma alanı olarak belirlenen 493 bölgeden bugüne kadar 416 tanesi AVM, Rezidans ve gökdelene dönüşmüş durumda” diye söyledi. İstanbul – Seyhan Şentürk

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