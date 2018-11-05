Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener 5 Kasım Dünya Tsunami Farkındalık Günü dolayısıyla, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü bünyesindeki Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Özener, “Afet risk azaltma çalışmalarında bilim çok önemli bir rol oynamaktadır. Afet risk azaltım çalışmalarının hem afetin ekonomik boyutlarını azalttığı hem de sürdürülebilir kalkınmanın önemli bileşenlerinden birisi olduğu unutulmamalıdır. Afetten korunmaya harcanacak her 1 liranın, afet nedeniyle meydana gelebilecek ekonomik kayıplarda 7 liranın azalmasını sağlayacaktır. Deprem kadar tsunamiye de hazırlıklı olmak gerekir.” dedi. Yapılan çalışmalarla Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün tsunami erken uyarısı amacıyla Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm depremleri ve denizlerde meydana gelebilecek su seviyesi değişimlerini gözlemleyerek ilgili kurum ve kuruluşlara tsunami bilgi ve uyarı mesajları gönderdiğini dile getiren Özener, “Dünya Tsunami Farkındalık Günü dolayısıyla 3 yıldır çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu yılki tema ise tsunami afetine ilişkin ekonomik kayıplar olacaktır. Tsunami ve Deprem Erken Uyarı Çalışmaları, afet risk azaltım çalışmalarının temel bileşenlerindendir. 2015’te Japonya’nın Sendai kendinde düzenlenen Sendai Afet Risk Azaltımı Çerçevesi, 2015-2030 dönemlerini içeren ve afet risk yönetiminde özellikle afet riskinin araştırılması için işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesi adına yol gösterici bir özellik taşımaktadır.” diye konuştu. AA

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