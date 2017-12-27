'Deprem olacak' endişesi yaşadılar

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka'da deniz yaklaşık 25 metre çekildi. Bu manzarayla ilk defa karşılaşanlar şaşkınlık yaşarken, Akyakalılar bunun her yıl bu mevsimde meydana gelen bir olay olduğunu söyledi.

Türkiye'nin cennet köşelerinden biri olan Akyaka'da deniz suyu yaklaşık 25 metre çekildi. Gözlemlenen olayla ilk defa karşılaşanlar, 'deprem olacak' endişesi yaşadı. Ancak Akyakalılar, bunun her yıl aralık ayında başlayan ve mart ayına kadar devam eden bir olay olduğunu söyledi. Deniz suları öğle saatlerinde çekilmeye başlıyor, sabah saatlerine yine aynı seviyesine geri dönüyor. Gel-git nedeniyle yaşanan çekilme bazen 100 metreye ulaşabiliyor. Çekilme anında eşsiz manzaralar gözlemleniyor. Denizin ortasında oluşan kum tepelerinde ise çocuklar oyun oynuyor. Yaşanan bu olayı, Akyaka'ya yerleşip, burada yaşamaya başlayan gazeteci Cemal Köyük fotoğrafladı. Köyük, Akyaka'ya 2 yıl önce geldiğini ve 2'nci kez bu olay ile karşılaştığını söyledi. DHA

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