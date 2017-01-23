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23 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

Dernek yöneticileri tahliye edildi!

23 Ocak 2017, Pazartesi 13:16
Adana'nın Aladağ İlçesi'nde 11'i öğrenci 12 kişinin vefat ettiği yurt yangınıyla ilgili tutuklanan dernek yöneticisi 4 kişi, avukatların itirazı üzerine tahliye edildi.

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 12 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı 29 Kasım'daki yurt yangınıyla ilgili olarak, kızı da ölen yurt müdürü Cumali Genç, müdür yardımcısı İsmail Uğur ile Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği'nin yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç tutuklanmıştı. 

4 Aralık'ta tutuklanan şüphelilerle ilgili olarak avukatları Aladağ Sulh Ceza Mahkemesi'ne tahliye talebinde bulundu. Mahkeme, 22 Ocak'ta Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği'nin yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç'ı tutuksuz yargılanmak üzere tahliye etti. Cumali Genç ile yardımcısı İsmail Uğur'un ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dernek yöneticilerinin tahliye edilmesi üzerine ölen çocukların ailelerinin avukatları, bu kararı itiraz edeceklerini bildirdi.

Yangınla ilgili ise Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturması ise halen devam ediyor.

DHA

Etiketler: adana, yangın, yurt
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