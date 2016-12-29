Devrilen vinç E-5'i trafiğe kapattı!

İstanbulu'un Büyükçekmece ilçesinde yol çalışmasında kullanılan vincin fırtına nedeniyle devrilmesi sonucu E-5 karayolu Büyükçekmece-Beylikdüzü yönünde trafiğe kapandı.
Olayda vincin altında kalan bazı araçlar zarar gördü
Olumsuz hava koşullarının günlük hayatı olumsuz etkilediği İstanbul'da, bir vinç fırtına nedeniyle Büyükçekmece'de E-5 karayoluna devrildi. Yoldan geçen bazı araçlar vincin altında kalarak zarar gördü.
Yol çalışmasında kullanılan vincin devrilmesi sonucu E-5 karayolu Büyükçekmece-Beylikdüzü yönünde trafiğe kapandı. Vincin kaldırılması ve yolun trafiğe açılması için çalışmalar sürüyor.
AA