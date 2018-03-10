Didim'de 3 caretta caretta ölü bulundu

Aydın'ın Didim ilçesi sahilinde telef olmuş caretta caretta cinsi üç deniz kaplumbağası bulundu.

Didim'de üç ayrı bölgede caretta caretta cinsi üç deniz kaplumbağasının ölü bulunması doğa dostlarını harekete geçirdi. Dalyan'da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ile koordineli çalışan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ekipleri, birkaç gün önce belirtilen bölgelere giderek, ölü carettaları yerinde inceledi.

DNA ÇALIŞMASI YAPILACAK

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Didim ilçesinin batı kıyılarında farklı alanlarda, 3 caretta caretta'nın ölü olarak tespit edildiğini söyledi. Sürücü, "Caretta'lardan biri Yeşilkent sitesinin plajında bulundu. 3 kişinin zor kaldırabildiği büyüklükte olan carettanın üzerinde görülebilir bir darp ya da kesi izine rastlanmadı. İkinci caretta, bir otelin plajına vurmuş. Lodosla birlikte kumlar ve deniz erişlerteleri üzerini kaplamıştı. Bu carettada da herhangi bir yara ve darp izi bulamadık. Ölen deniz kaplumbağalarından doku örnekleri alındı. Alınan doku örnekleri üzerinde, işbirliği yaptığımız Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Oğuz Türkozan tarafından, nereden geldikleri konusunda bilimsel DNA çalışması yapılacak. Üçüncü caretta, Didim'de Polis Moral Eğitim Merkezi'nin koylarının birinde tespit edildi. Bu carettanın baş ve bazı uzuvlarının olmadığı, muhtemelen uzun süre önce öldüğü gözlendi" dedi.

KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKTİ

Kaplumbağaların bulunduğu kıyıların, lodosun getirdiği plastik halatlar, diğer plastik ve naylon atıklarla dolu olduğunu söyleyen Sürücü, "Kıyıdaki atıklara bakıldığında, bunların açıkta bulunan balık üretim çiftliklerinden geldiğini daha önceki çalışmalardan biliyoruz. Bu konuda özellikle Didim kıyıları, Kazıklı Körfezi ve Kıyı Kışlacık kıyılarını gezildiğinde, balık çiftliklerinden gelen yoğun bir çevre kirliliğiyle karşılaşılıyor. Daha önceki vakalardan da bilindiği gibi, denize atılan naylon poşetler ve plastik atıklar, bu canlılar tarafından yiyecek zannedilerek yutuluyor. Bağırsaklarını tıkayan bu atıklar yüzünden, deniz kaplumbağaları beslenemediklerinden rahatsız oluyor ve belli bir süre sonra da yaşamlarını yitiriyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin bu kıyılarda gerekli denetimleri yapmaları, hem deniz ekosistemi açısından, hem de çevre kirliliği açısından büyük yarar sağlayacak" diye konuştu.